تنسيق الشهادات العربية 2024.. الحد الأدنى لشهادة قطر المسار العلمي علوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيحة تنسيق الشهادات العربية وفيما يلي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة قطر المسار العلمي لعام 2024:
طب القاهرة 410.000000
طب الإسكندرية 410.000000
طب عين شمس 409.707143
طب طنطا 409.707143
طب المنصورة 409.707143
طب الزقازيق 409.414286
طب حلوان 409.414286
طب دمياط 409.414286
طب الاقصر 409.414286
طب أسنان عين شمس 409.414286
طب كفر الشيخ 409.414286
طب الفيوم 409.121429
طب فاقوس 409.121429
طب المنوفية بشبين الكوم 409.121429
طب بنها 409.121429
طب السويس 409.121429
طب بني سويف 408.828571
طب قناة السويس بالإسماعيلية 408.828571
صيدلة المنصورة 408.828571
طب المنيا 408.828571
طب بور سعيد 408.828571
طب أسيوط 408.828571
طب سوهاج 408.535714
طب أسنان القاهرة 408.535714
هندسة القاهرة 408.535714
طب العريش 408.535714
طب جنوب الوادي 408.535714
طب الوادي الجديد 408.535714
طب أسوان 408.535714
طب أسنان المنصورة 408.242857
طب أسنان المنوفية 408.242857
طب أسنان طنطا 408.242857
طب أسنان كفر الشيخ 407.950000
طب أسنان الفيوم 407.950000
طب أسنان الزقازيق 407.950000
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 407.950000
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 407.657143
علاج طبيعي القاهرة 407.657143
طب أسنان المنيا 407.657143
طب أسنان أسيوط 407.657143
صيدلة عين شمس 407.657143
طب أسنان الإسكندرية 407.657143
هندسة الإسكندرية 407.657143
طب أسنان بني سويف 407.657143
طب أسنان السويس 407.364286
هندسة بنها بشبرا 407.071429
هندسة عين شمس 407.071429
طب أسنان جنوب الوادي 407.071429
صيدلة المنوفية 406.778571
صيدلة القاهرة 406.778571
هندسة حلوان 406.778571
صيدلة بني سويف 406.778571
صيدلة الزقازيق 406.778571
علاج طبيعي بنها 406.778571
علاج طبيعي بورسعيد 406.778571
علاج طبيعي كفر الشيخ 406.778571
علاج طبيعي قناة السويس 406.485714
علاج طبيعي بني سويف 406.485714
صيدلة المنيا 406.485714
صيدلة حلوان 406.485714
صيدلة مدينة السادات 406.485714
هندسة حلوان بالمطرية 406.485714
علاج طبيعي السويس 406.485714
صيدلة طنطا 406.485714
صيدلة الفيوم 406.192857
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 406.192857
علاج طبيعي جنوب الوادي 406.192857
صيدلة الإسكندرية 406.192857
هندسة بنها 406.192857
هندسة دمياط 405.900000
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 405.900000
هندسة المنوفية بشبين الكوم 405.900000
هندسة الفيوم 405.900000
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 405.900000
صيدلة بور سعيد 405.900000
طب بيطري الإسكندرية 405.900000
صيدلة أسيوط 405.607143
صيدلة دمنهور 405.607143
صيدلة جنوب الوادي 405.314286
هندسة بني سويف 405.314286
صيدلة سوهاج 405.314286
صيدلة ج الوادي الجديد 405.314286
كلية الهندسة جامعة دمنهور 405.021429
هندسة أسيوط 405.021429
هندسة طنطا 404.728571
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 404.728571
هندسة بترول و تعدين السويس 404.728571
هندسة المنصورة 404.728571
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 404.728571
هندسة الزقازيق 404.435714
هندسة كفر الشيخ 404.435714
هندسة المنيا 404.435714
هندسة السويس 404.142857
هندسة أسوان 404.142857
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 404.142857
إعلام القاهرة 404.142857
تمريض القاهرة 404.142857
هندسة بور سعيد 403.850000
طب بيطري المنوفية 403.850000
هندسة سوهاج 403.850000
طب بيطري عين شمس 403.850000
هندسة جنوب الوادي 403.557143
هندسة الطاقة أسوان 403.557143
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 403.557143
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 403.557143
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 403.508333
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 403.264286
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 403.264286
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 403.264286
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 402.971429
طب بيطري المنصورة 402.971429
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 402.678571
علوم البترول والتعدين مطروح 402.678571
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 402.678571
طب بيطري بنها 402.385714
ألسن عين شمس 402.385714
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 402.385714
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 402.385714
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 402.092857
حاسبات و معلومات العريش رياضة 402.092857
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 402.092857
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 402.092857
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 402.092857
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 402.092857
طب بيطري المنيا 402.092857
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 401.800000
تمريض عين شمس 401.800000
طب بيطري القاهرة 401.507143
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 401.507143
تخطيط عمراني القاهرة 401.507143
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 401.507143
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 401.214286
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 401.214286
علوم القاهرة 400.921429
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 400.921429
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 400.921429
طب بيطري أسوان 400.628571
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 400.628571
طب بيطري كفر الشيخ 400.335714
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 400.042857
طب بيطري الزقازيق 399.750000
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 399.750000
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 399.457143
طب بيطري أسيوط 399.457143
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 399.164286
علوم الإسكندرية 398.871429
طب بيطري بني سويف 398.871429
إعلام عين شمس 398.578571
طب بيطري العريش 398.578571
طب بيطري سوهاج 398.578571
ألسن بني سويف 398.285714
علوم التغذية حلوان 398.285714
طب بيطري دمنهور 397.992857
تمريض الإسكندرية 397.992857
سياسة واقتصاد بني سويف 397.407143
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 397.407143
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 397.407143
علوم الزقازيق 397.407143
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 396.528571
سياسة واقتصاد السويس 395.942857
طب بيطري مدينة السادات 395.650000
طب بيطري الوادي الجديد 395.650000
إعلام المنوفية 395.357143
طب بيطري مطروح 395.357143
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 394.771429
علوم عين شمس 394.771429
طب بيطري جنوب الوادي 394.478571
تمريض حلوان 394.478571
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 393.892857
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 392.135714
ألسن الفيوم 391.550000
ألسن المنيا 391.550000
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391.550000
تربية المنيا 390.964286
إعلام بني سويف 390.378571
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 390.085714
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 389.792857
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 389.792857
تمريض الفيوم 389.500000
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 388.621429
تمريض دمياط 388.035714
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 387.742857
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 386.864286
ألسن أسوان 386.571429
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 386.278571
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 385.107143
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 384.814286
تمريض المنصورة 384.814286
ألسن كفر الشيخ 383.935714
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 383.642857
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 383.057143
تمريض طنطا 382.764286
علوم بني سويف 382.178571
علوم الارض بني سويف 381.300000
علوم حلوان 381.007143
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 379.835714
التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 379.835714
تمريض دمنهور 379.835714
علوم دمنهور 378.371429
تمريض بني سويف 377.883333
تمريض المنوفية بشبين الكوم 377.492857
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 377.200000
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 374.271429
علوم بنها 373.100000
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 372.514286
إعلام جنوب الوادي 371.635714
تمريض بنها 371.342857
تجارة القاهرة 369.585714
علوم الفيوم 369.292857
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 368.414286
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 368.121429
علوم كفر الشيخ 365.192857
تمريض الزقازيق 364.900000
فنون جميلة (فنون) المنصورة 364.314286
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 364.314286
التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 361.971429
تربية الزقازيق 361.385714
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 360.800000
تربية الفيوم 359.628571
علوم طنطا 359.042857
علوم بنات عين شمس 355.235714
الاعاقة والتأهيل بني سويف 354.942857
ألسن سوهاج 354.357143
ألسن الأقصر 353.478571
تربية كفر الشيخ 352.600000
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 352.014286
تربية الإسكندرية 351.428571
علوم المنوفية بشبين الكوم 350.260000
تمريض أسوان 350.257143
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.671429
سياحة وفنادق الإسكندرية 340.592857
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 336.785714
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 335.907143
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 335.321429
تجارة دمياط 329.171429
تجارة عين شمس 327.707143
علوم السويس 318.628571
علوم أسوان 316.285714
تمريض كفر الشيخ 315.700000
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 314.235714
تمريض بور سعيد 312.478571
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 300.471429
تربية بني سويف 293.735714
حقوق انتساب موجه القاهرة 288.171429
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 287.878571
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 287.683333
فنون جميلة (فنون) حلوان 287.292857
تجارة و إدارة أعمال حلوان 268.842857
آداب الفيوم 268.550000
تربية طنطا 254.790000
تجارة انتساب موجه القاهرة 253.907143
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246.878571