بوحبيب: نحذّر من العدوان المتزايد على لبنان ونرى المبادرة الأميركية الفرنسية فرصة لالتقاط الأنفاس

أشار وزير الخارجية في حكومة تصريح الأعمال عبدالله بوحبيب، إلى أن "الوضع المتأزم في لبنان ينذر بالأسوأ في الشرق الأوسط".

ولفت، في كلمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن "لبنان يعيش أزمة تهدد وجوده ومستقبل شعبه وتتطلب تدخلا دوليا"، مضيفا "حاولنا مرارا حل المشاكل الحدودية مع إسرائيل ولكنها كانت تتهرب وتتجاهل ذلك".

وقال بوحبيب: "ما نعيشه في لبنان هو نتيجة للاحتلال الذي يعتبر المتسبب في كل ما نعيشه".

وأصاف "نرى المبادرة الأميركية الفرنسية فرصة لالتقاط الأنفاس ويجب أن تنجح الدبلوماسية"، مشددا على "أننا نجدد تحذيرنا من العدوان المتزايد ومحاولة جر الشرق الأوسط برمته إلى الانفجار الكبير".