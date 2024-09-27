بري: فعلنا ما علينا والكرة اليوم في ملعب العدو

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمام زواره وفق ما نقلت صحيفة "الأخبار"، على "أننا فعلنا ما علينا، والكرة اليوم في ملعب العدو»، وذلك بشأن وقف إطلاق النار.

وذكر أن الطرح الذي تقدّم به لبنان "يقوم على مبدأ أساسي، وهو وقف إطلاق نار متزامن في لبنان وغزة، وقد أبدت الدول الكبيرة تأييده".