مكتب نتانياهو: إسرائيل تبحث المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار مع لبنان

أوضح رئيس مكتب الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الولايات المتحدة شاركت إسرائيل في نيتها طرح اقتراح لوقف إطلاق النار في لبنان، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين آخرين.
ولفت إلى أن "إسرائيل تتفق مع أهداف المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لتمكين الناس على طول حدودنا الشمالية من العودة بأمان إلى ديارهم"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تقدر الجهود الأميركية في هذا الصدد، لأن الدور الأميركي لا غنى عنه في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة".
وأشار إلى أن "فرقنا اجتمعت يوم الخميس لمناقشة المبادرة الأميركية وكيف يمكننا تعزيز الهدف المشترك المتمثل في إعادة الناس بأمان إلى ديارهم"، لافتاً إلى "سنواصل هذه المناقشات في الأيام المقبلة".
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