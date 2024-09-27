معاريف: "الليكود" يحقق تقدماً في إستطلاع للرأي على خلفية العدوان على لبنان

على خلفية العدوان على لبنان، تقدم حزب "الليكود"، هذا الأسبوع، محققاً رقماً قدره 25 مقعداً، بحسب إستطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية اليوم.

وبالمقارنة بتعزيز قوة الليكود ، انخفض حزب الوحدة الوطنية بمقعدين، ليصل إلى 19 مقعدا، وهو أدنى رقم له منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة.

وتعززت كتلة الائتلاف الحاكم، هذا الأسبوع، بمقعد واحد، لتصل إلى 53 مقعداً، مقابل 57 مقعداً للمعارضة الحالية، باستثناء الأحزاب العربية التي حصلت مجتمعة على 10 مقاعد.

كما أظهر استطلاع معاريف أن حزبا بقيادة نفتالي بينيت سيحصل على 21 مقعدا، وذلك على حساب حزب "الوحدة الوطنية" وحزب "إسرائيل بيتنا".

وفيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء، يتفوق بينيت على بنيامين نتانياهو بنسبة تأييد 43% مقارنة بـ 37%، وهو نفس الرقم الذي حصل عليه في الاستطلاع السابق الذي أجري في 12 أيلول.

وفي إجابة على السؤال، لو أجريت انتخابات جديدة للكنيست اليوم، لمن ستصوت، كانت الإجابات: الليكود 25 مقعدًا (24 في الاستطلاع السابق)، الوحدة الوطنية 19 (21)، يش عتيد 15 (15)، إسرائيل بيتنا 14 (14)، شاس 10 (9)، حزب العمل 9 (9)، عوتسما يهوديت 8 (8)، يهوذا التوراة 6 (7)، حداش-تاعل 6 (5)، راعام 4 (4)، الصهيونية الدينية 4 (4).