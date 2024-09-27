رئيس المجلس الإقليمي بالجولان: ندعو نتانياهو إلى عدم التسوية مع حزب الله

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن رئيس المجلس الإقليمي بالجولان، قوله إن "سكان الشمال لن يعودوا إلى منازلهم دون شعور كامل بالأمان".

وشدد على "أننا ندعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى عدم التسوية مع حزب الله".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأميركيو أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أهمية اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله"، وشدد على أن "التصعيد سيعقد عودة المدنيين لبيوتهم".

وجاء ذلك في ظل الحديث عن مبادرة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل بعد أن توسّع التصعيد وشنت إسرائيل عدوانا جويا مكثفا على مناطق في جنوب لبنان والبقاع ما تسبب بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى اللبنانيين، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.