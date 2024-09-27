نفت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، "كل ما ورد من أخبار مغلوطة واشاعات تتحدث عن نقل جثث شهداء من مستشفى صور الحكومي، الى مستشفى بيروت الحكومي، أو الى أي مستشفى آخر".

كانت هذه تفاصيل خبر وحدة إدارة الكوارث باتحاد بلديات صور نفت نقل جثث شهداء من مستشفى صور الى مستشفى بيروت الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.