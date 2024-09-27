"النشرة": غارات إسرائيلية على مجدل سلم وعدة قرى في قضاء النبطية

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي موجة من الغارات الكثيفة استهدفت عدة قرى في قضاء النبطية، لاسيما كفررمان، النبطية الفوقا، زوطر الشرقية واطراف بلدات الشرقية، شوكين وميفدون، وسمع دوي الانفجارات في مناطق عدة من الجنوب اللبناني، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب.

هذا، واستهدفت غارة إسرائيلية مجدل سلم.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن مبادرة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل بعد أن توسّع التصعيد وشن الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا مكثفا على مناطق في جنوب لبنان والبقاع ما تسبب بسقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى اللبنانيين، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

بدوره، يواصل حزب الله عملياته العسكرية ويوسع عمليات اطلاق الصواريخ.