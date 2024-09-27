استشهاد العشرات في غزة ولبنان جراء قصف إسرائيلي مكثف اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر الهجوم الإسرائيلي الوحشي على مدن فلسطين ولبنان، وشهد اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، استشهاد العشرات في كلا من فلسطين ولبنان.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اُستشهد شاب، وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال خياما للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب القطاع.

ويستمر قصف الاحتلال المدفعي شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ولمنازل وأراضي المواطنين في منطقة العمور، شرق بلدة الفخاري، جنوب شرق مدينة خان يونس.

إصابات في قصف إسرائيلي لمنزل في دير البلح

كما أصيب فجر اليوم، خمسة مواطنين بجروح، إثر قصف قوات الاحتلال لمنزل مأهول في دير البلح وسط قطاع غزة، وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل 5 إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة بدوان قرب مفرق الهباش بمخيم دير البلح إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وفي غرب غزة، استشهد في الساعات الأولى من اليوم، عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي، حيث أكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة أبو شنب في شارع حميد غرب مدينة غزة، تسبب لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,534 مواطنا، وإصابة 96,092 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

استشهاد 14 شخص وإصابة 38 جراء قصف إسرائيلي في بلدة شبعا في لبنان

وفي لبنان استشهدت عائلة من 9 أشخاص، بعد منتصف الليل، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا من ثلاث طبقات في بلدة شبعا جنوب لبنان.

ونقلا عن الوكالة الوطنية الفلسطينية للإعلام، استشهد 14 شخصا، فيما أصيب 38 آخرين بجروح، في الساعات الـ24 الماضية، حسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.

واشتدت وتيرة عدوان الاحتلال بعد منتصف الليل وحتى الصباح، على مدن وقرى القطاعين الغربي والاوسط، حيث أغار طيران الاحتلال الحربي على بلدات: دير قانون النهر، والحلوسية، ودبعال، والبازورية، والشهابية، والعباسية، ومنطقة قدموس، وجل البحر، ومدخل صور الشرقي ومعركة، ما ادى الى ارتقاء شهداء وإصابات.