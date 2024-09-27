الجيش الاسرائيلي: الغارة التي أدت إلى مقتل محمد قبيسي الثلاثاء أدت كذلك إلى مقتل نائبه والمسؤول بمنظومة الصواريخ

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أنه "متابعة للغارة التي شنها جيش الدفاع يوم الثلاثاء الماضي في ضاحية بيروت الجنوبية والتي قضت على قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله محمد قبيسي يكشف النقاب اليوم ان الغارة أسفرت أيضًا عن مقتل نائبه وهو عباس إبراهيم شرف الدين إلى جانب مسؤول آخر في منظومة الصواريخ وهو حسين هاني".

واشار الى أن "في المقابل وفي غارة أخرى تم القضاء على جهاد شفيق خزعل خنافر مسؤول أخر في منظومة الصواريخ أرض-أرض في حزب الله"، موضحا أنهم "كانوا يتمتعون بخبرة خاصة ومركزية في صفوف حزب الله وأشرفوا على مدار سنين طويلة على مخططات ضد إسرائيل وعمليات لبناء قوة التنظيم".

وأكد أن "الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل بقوة وبإصرار ضد حزب الله لاعادة الأمن إلى سكان الشمال والجبهة الداخلية في إسرائيل".