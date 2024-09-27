انتخاب وزير الدفاع الياباني الأسبق شيجيرو إيشيبا رئيسا للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بالبلاد

انتُخب وزير الدفاع الياباني الأسبق شيجيرو إيشيبا رئيسًا للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان.

ويعتبر إشيبيا شخصية محافظة وعسكرية قديمة في اليابان، والمعروف بكونه وزير الدفاع لليابان في عهد رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي والذي تم اغتياله عام 2022.

ومن المتوقع أن يكون رئيس الوزراء الياباني المقبل.

ويُعرف إيشيبا باهتمامه الشديد بالشؤون العسكرية، وغالبًا ما يُشار إليه باسم "غونجي أوتاكو" أو المهووس بالجيش في اليابان.

ويشار إلى أن إيشيبا هو جزء من مجموعة نيبون كايجي القومية، والتي تهدف إلى استعادة الإمبراطورية اليابانية إلى قوتها الأصلية.

ووفق صحيفة إيكونوميست، يستمتع إشيبيا باتخاذ مواقف مثل الدعوة إلى "الناتو الآسيوي".

وتركز أجندته الاقتصادية على تنشيط المناطق النائية في اليابان.