عراقجي: إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي في مواجهة حرب شاملة في لبنان.

أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في الأمم المتحدة، أن إيران لن تبقى مكتوفة الأيدي في مواجهة حرب شاملة في لبنان.

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