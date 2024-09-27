إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار في لبنان

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن أحد المسئولين قوله إن إسرائيل أُبلغت بالمقترح الأمريكي لوقف مؤقت في إطلاق النار في لبنان "لكن من الواضح أنها لم توافق عليه".

وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية والعربية إلى وقف لإطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يوما، معبرين عن دعمهم لوقف لإطلاق النار في غزة، وفقا لبيان مشترك للدول أصدره البيت الأبيض.

وجاء في البيان المشترك أن "الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ الثامن من أكتوبر 2023 لا يحتمل ويشكل خطرا غير مقبول لتصعيد إقليمي أوسع نطاقا".

وأضاف: "لذلك فإننا ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل لإتاحة مساحة للدبلوماسية نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية".

وكان موقع "واللا" العبري قد ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انسحب من تفاهمات مع الإدارة الأمريكية ونأى بنفسه عن المقترح المؤقت لوقف إطلاق النار الذي كان يعمل على تشكيله.

وقال مسئول كان يرافق نتنياهو أثناء توجهه إلى نيويورك، للصحفيين، إنهم لا يذهبون باتجاه وقف إطلاق النار في لبنان الآن، ولكن مواصلة القتال ضد حزب الله، بحسب ما نقله موقع "واللا" العبري.