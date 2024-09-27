شهيد وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على محيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطيني وجرح عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت خيمة للنازحين في محيط المستشفى، أدى لاستشهاد فلسطيني وجرح عدد آخر، كما أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح في قصف آخر استهدف وسط مدينة دير البلح.

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