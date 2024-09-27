"سرايا القدس" أعلنت خوض معارك مع قوات إسرائيلية في مخيم بلاطة شرقي نابلس

أعلنت "سرايا القدس- كتيبة نابلس"، في بلاغ، أن "مقاتلينا يخوضون في مجموعات بلاطة معارك ضارية مع قوات العدو المقتحمة في محاور القتال، ويستهدفون التعزيزات العسكرية في شارع القدس بزخات من الرصاص".
وأكدت أن "قتالنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات".
ويأتي ذلك بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم بلاطة شرقي نابلس.
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