إعلام روسي: أميركي في الـ72 من العمر يحاكم في موسكو بتهمة القتال كـ"مرتزق" لحساب أوكرانيا

يحاكم أميركي في الـ72 من العمر في العاصمة الروسية موسكو بتهمة القتال كـ"مرتزق" لحساب أوكرانيا، على ما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية للأنباء التي حضرت الجلسة.

وعرّفت الوكالة عن الأميركي على أنه ستيفان هابرد من ولاية ميشيغن. ولم توضح متى وأين تم توقيفه، مشيرة إلى أنه كان يقيم في أوكرانيا منذ 2014 وأن الشرطة العسكرية الروسية اقتادته إلى المحكمة في موسكو.

ويذكر أن العديد من المقاتلين الأجانب حاربوا في صفوف الجيش الأوكراني جراء الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا والتي تشهد مؤخرا تقدما للقوات الروسية في دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا.