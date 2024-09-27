مسؤول أميركي: رد فعل إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار لم يكن بالمستوى الذي توقعه البيت الأبيض

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي، أن "رد فعل إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار لم يكن بالمستوى الذي توقعه البيت الأبيض"، مشيرة الى أن "رد فعل إسرائيل أثار تساؤلات بشأن السبب الذي دفع رئيس الوزراء الاسرائيلي نيامين نتانياهو لرفض الاقتراح إلى هذا الحد".

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