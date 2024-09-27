حجار: تحويل مليون دولار للنازحين من الأقضية الـ7 في الجنوب بهبة صينية وهي مساهمة لحوالى 10 آلاف عائلة

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال، هكتور حجار، في مؤتمر صحافي ان "بعض مراكز الوزارة تعرّضت لإصابات مباشرة ونعمل على تلبية حاجات النازحين في كلّ المناطق".

وكشف حجار عن "تحويل مليون دولار للنازحين من الأقضية الـ7 في الجنوب بهبة صينية وهي مساهمة لحوالى 10 آلاف عائلة".