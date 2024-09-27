أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال، هكتور حجار، في مؤتمر صحافي ان "بعض مراكز الوزارة تعرّضت لإصابات مباشرة ونعمل على تلبية حاجات النازحين في كلّ المناطق".
وكشف حجار عن "تحويل مليون دولار للنازحين من الأقضية الـ7 في الجنوب بهبة صينية وهي مساهمة لحوالى 10 آلاف عائلة".
كانت هذه تفاصيل خبر حجار: تحويل مليون دولار للنازحين من الأقضية الـ7 في الجنوب بهبة صينية وهي مساهمة لحوالى 10 آلاف عائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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