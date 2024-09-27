جيش الاحتلال: هاجمنا المنصة الصاروخية لحزب الله صباح اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استهداف عشرات الاهداف لحزب الله خلال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم، من ضمنها المنصة الصاروخية التي تم استعمالها لإطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة حيفا وخليجها .

وقال بيان لجيش الاحتلال مرفق معه فيديو لغارة جوية، إن طائرات حربية لسلاح الجو أغارت قبل قليل على المنصة الصاروخية التي استخدمت لإطلاق القذائف نحو منطقة حيفا والكريوت.

عشرات الغارات

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه في عشرات الغارات الأخرى هاجمت طائرات سلاح الجو، بنى تحتية عسكرية ومباني عسكرية وخلايا حزب الله في جنوب لبنان.