انخفاض أسعار اللحوم والجبن الرومي وزيت عباد الشمس اليوم الجمعة في الأسواق(موقع رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، واللحوم، والجبن الرومي، والمسلى الصناعى خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.72 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو الفول المعبأ: 51.61 جنيه، بتراجع 79 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.35 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس:75.27 جنيه، بتراجع 4.84 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.96 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو المكرونة المعبأة:31.11 جنيه، بزيادة 33 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 58.9 جنيه، بتراجع 5.2 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.08 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 93.88 جنيه، بزيادة 64 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة:385.18 جنيه، بتراجع 4.1 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة:101.68 جنيه، بزيادة 19 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.19 جنيه، بزيادة 48 قرشا.

كيلو الفول السائب:42.06 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الجبن الأبيض:130.19 جنيه، بتراجع 89 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 247.49 جنيه، بتراجع 14.76 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.19 جنيه، بتراجع 19 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 90.13 جنيه، بتراجع 1.74 جنيه.