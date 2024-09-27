النشرة: 3 شهداء بغارة إسرائيلية على سهل بدنايل وغارات طالت بعلبك وشمسطار وبوداي وسرعين ودورس والنبي شيت

شن الطيران الإسرائيلي غارة على سهل بدنايل في البقاع أسفرت عن سقوط 3 شهداء، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.

واستهدفت غارات إسرائيلية بلدات شمسطار، سرعين، بوداي، بعلبك والسعيدي، سهل النبي شيت ودورس.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط مئات الشهداء والجرحى المدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.