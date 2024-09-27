أكد المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، في بيان، "الإستمرار في إقفال الحضانات في المناطق المعرضة لخطر العدوان الاسرائيلي المتمادي".
واشارت الى أن "أما بالنسبة إلى الحضانات الواقعة في مناطق بعيدة عن النزاع، فإن الوزارة تدعو أصحابها إلى تقييم الموقف بالتنسيق مع الاهل، بحيث يكون فتح الحضانة متاحا بهدف مؤازرة الاهل على التوجه إلى أعمالهم ولا سيما العاملين منهم في القطاع الصحي ومجالات حيوية ضرورية أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة أكدت استمرار إقفال الحضانات في الأماكن المعرضة للعدوان ودعت للتنسيق مع الاهل في المناطق الأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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