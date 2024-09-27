الصحة أكدت استمرار إقفال الحضانات في الأماكن المعرضة للعدوان ودعت للتنسيق مع الاهل في المناطق الأخرى

أكد المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة، في بيان، "الإستمرار في إقفال الحضانات في المناطق المعرضة لخطر العدوان الاسرائيلي المتمادي".

واشارت الى أن "أما بالنسبة إلى الحضانات الواقعة في مناطق بعيدة عن النزاع، فإن الوزارة تدعو أصحابها إلى تقييم الموقف بالتنسيق مع الاهل، بحيث يكون فتح الحضانة متاحا بهدف مؤازرة الاهل على التوجه إلى أعمالهم ولا سيما العاملين منهم في القطاع الصحي ومجالات حيوية ضرورية أخرى".