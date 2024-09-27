افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن "سقوط إصابات نتيجة الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة النبي ايلا"، مشيرا الى "سيارات الاسعاف توجهت الى مكان الغارة".

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