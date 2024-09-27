أفادت قناة "الجديد" بأن "السفارة الاميركية في بيروت ستبدأ عبر مركز خدمة مواطنيها، السبت، بتسيير رحلات جوية خاصة عبر مطار بيروت الدولي من بيروت الى تركيا لحاملي الجنسية الاميركية وال green card وقد حددت ٣٣٠ دولار اميركي ثمنا للتذكرة، داعية مواطنيها الى التواصل مع المكتب المعني في السفارة وتأمين المستندات لترتيب رحلات المغادرة.

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الاميركية ستبدأ بتسيير رحلات بدءا من الغد من بيروت الى تركيا لحاملي الجنسية الاميركية والـ "green card" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.