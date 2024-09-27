سفارة بريطانيا: المملكة المتحدة تدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة في لبنان

أعلنت سفارة بريطانيا في بيان أن "المملكة المتحدة أرسلت 5 ملايين جنيه استرليني إلى وكالة اليونيسف في لبنان لدعم جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتمكين الوكالة من توزيع المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة. ويأتي الدعم الإنساني الأساسي بعد سقوط المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة الغارات الجوية التي حدثت هذا الأسبوع، التي أدت إلى نزوح الآلاف أو اضطرارهم إلى ترك منازلهم. تشمل حزمة المساعدات البريطانية مواد طبية ضرورية ولوازم صحية والوقود لتشغيل محطات المياه من أجل سد الاحتياجات الأساسية لآلاف النازحين المدنيين في أنحاء لبنان كافة".

واكدت ان "تلك المساعدات ستساهم في تمكين فرق الطوارئ من الاستجابة للاحتياجات الصحية والغذائية العاجلة، وفي توفير سلسلة من جلسات التدريب للشركاء الأساسيين وللعاملين في الخطوط الأمامية بهدف ضمان استجابة فعالة لحالات الطوارئ".

واشار وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هايمش فولكنر الى ان"المملكة المتحدة ترسل اليوم 5 ملايين جنيه إلى منظمة اليونيسف في لبنان لدعم جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. إن عدد الضحايا المدنيين غير مقبول، والمملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الارتفاع الكبير في أعداد النازحين. إن وقف إطلاق النار الفوري أمر ضروري".

كما أكدت مديرة التنمية ونائبة السفير في السفارة البريطانية في بيروت فيكتوريا ضنّ، |"اننا نشعر بحزن عميق إزاء الضحايا المدنيين في لبنان. إن عدد الإصابات وحجم النزوح أمر محزن للغاية. إلى جانب جهودنا الديبلوماسية الدؤوبة، تقدم المملكة المتحدة 5 ملايين جنيه استرليني إلى اليونيسف في لبنان لتقديم الإمدادات الحيوية من أجل دعم آلاف المدنيين النازحين الذين يواجهون حالة طوارئ إنسانية في لبنان. لقد كانت المملكة المتحدة دوماً وستبقى داعمًا قويًا للبنان".