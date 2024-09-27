افادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت أكد خلال زيارته صفد مواصلة الجيش استهداف حزب الله حتى تحقيق الهدوء في الشمال". ولفت غالانت الى "اننا نضرب بقوة الآن وسنضاعف هذا الجهد لضمان الأمن في الشمال".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: غالانت أكد خلال زيارته صفد مواصلة الجيش استهداف حزب الله حتى تحقيق الهدوء في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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