"بترا": قوات حرس الحدود احبطت محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت التسلل للأراضي الأردنية

افادت وكالة "بترا" الاردنية، بأن "المنطقة العسكرية الجنوبية احبطت أمس الخميس، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى الأراضي الأردنية".

واوضح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية للوكالة، أن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود الأردنية، وتم التعامل معها وتطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، مبينا أنه جرى تحويل الطائرة إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر للوكالة، أن "القوات المسلحة تتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".