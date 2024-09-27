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الأمطار الغزيرة تُغرق أجزاء من بريطانيا خلال ساعات

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واس- لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تعرّضت أجزاء من إنجلترا لأمطار غزيرة وفيضانات في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا من اللون البرتقالي لأجزاء من ميدلاندز وجنوب البلاد فجر اليوم، وانقضى التحذير السادسة صباحًا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

أمطار وسيول

ومازال تحذير من اللون الأصفر من الأمطار قائمًا لأجزاء كبيرة من إنجلترا، وويلز، قبل أن يهدأ الطقس الممطر في النهاية بحلول العصر.
وتعرضت المناطق التي طالها التحذير البرتقالي -بما في ذلك ميلتون كينيس، وأوكسفوردشير، وكامبريدج شير، وليسترشير، وويست ميدلاندز- لسيول شديدة.
وحذرت الأرصاد الجوية هذه المناطق من أنها قد تشهد هطول 30 إلى 40 ميليمتر من الأمطار خلال ثلاث ساعات.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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