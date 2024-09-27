مسؤول أمني إسرائيلي: أي عملية برية في لبنان ستكون أقصر ما يمكن

اشار مسؤول أمني إسرائيلي، الى أن "أي عملية برية قد تنفذها القوات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ستكون أقصر ما أمكن".
واكد المسؤول للصحافيين، أننا "سنحاول تنفيذها بأقصر وقت ممكن" مضيفا "أعتقد أننا نعد لذلك كل يوم، ومن المؤكد أن هذه الوسيلة في متناولنا".
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