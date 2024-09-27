ندد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا، بالتصعيد في الهجمات الإسرائيلية ضد عناصر حزب الله في لبنان واصفة إياه بـ"الكارثي"، فيما حذّر من أن البلاد تعيش فترة هي الأكثر دموية منذ سنوات.
ورأى رضا إن "التصعيد الأخير في لبنان أقل ما يمكن وصفه به هو بأنه كارثي". وأضاف "نشهد فترة هي الأكثر دموية في لبنان منذ جيل ويعبّر كثيرون عن مخاوفهم من أن هذه ليست سوى البداية".
كانت هذه تفاصيل خبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: البلد يعيش فترة هي الأكثر دموية منذ جيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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