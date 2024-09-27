افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "الغارات الجوية التي شنّتها الطائرات الحربية الاسرائيلية بين الساعة 01:00 والساعة 02:00 ظهراً إستهدفت البلدات مليخ، مرتفعات الريحان، تول، خربة سلم، برج قلاويه، فرون، مجدل سلم، معروب، صريفا، عبا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الغارات الاسرائيلية استهدفت بلدات مليخ ومرتفعات الريحان وتول وخربة سلم وبرج قلاويه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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