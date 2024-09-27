سلام التقى سفير المغرب طالبا المساعدة بدعم وتجهيز اماكن الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبال النازحيين

استكمل وزير الاقتصاد امين سلام، جولاته على الدبلوماسيين بزيارة سفير المغرب لدى لبنان محمد اكرين، في مقر السفارة في الحازمية، ضمن اطار التحرك تجاه الدول العربية والإقليمية وإبقاء خطوط التواصل مفتوحة للوقوف على معطياتهم ودعمهم على كافة الصعد حيث أمكن في ظل العدوان المستمر.

وشرح سلام لاكرين "الوضع العام في البلد لا سيما ضرورة تأمين مساعدات انسانية اماكن لائقة للاهالي التي تتعرض مناطقهم لاعتداءات اسرائيلية، وتلبية احتياجاتهم اليومية"، طالباً "المساعدة في دعم وتجهيز اماكن الإيواء التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان، لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس والذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الاهالي النازحين".

من جهته، أكد اكرين "وقوف المغرب والشعب المغربي الى جانب الدولة والشعب اللبناني"، مشددا على ان "المغرب لم يتوقف عن بذل جهوده لدعم لبنان".