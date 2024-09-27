المديرة التنفيذية لـ"غرينبيس": نشعر بحزن وغضب عميقين إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان

المديرة التنفيذية لـ"غرينبيس" غوى النكت، الى انه "في هذه الأوقات العصيبة للغاية التي يمر بها لبنان الحبيب، نشعر في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحزن وغضب عميقين إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة، التي أودت بحياة أكثر من ستمائة شخص بريء، وتركت آلاف المصابين، وألحقت دمارًا شديدًا في جميع أنحاء البلاد. قلوبنا تنفطر على من فقدوا أحبائهم، وعلى العائلات التي تتحمل الآن معاناة لا يمكن تصورها".

وتابعت :"إن شجاعتكم وصمودكم كمواطنين لبنانيين يلهمنا كل يوم. نود أن تعلموا أن غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقف بكل حزم إلى جانبكم، ونقدم دعمنا وتضامننا الكامل معكم وأنتم تواجهون فصلًا مؤلمًا آخراً. نشارككم الحزن والغضب والعزم على تجاوز هذه اللحظات المظلمة، وكجزء من جهودنا، نتعاون عن كثب مع المجتمعات المحلية لضمان وصول مساعداتنا إلى من يحتاجون إليها. نؤكد التزامنا ببذل كل ما في وسعنا لدعم شعب لبنان العزيز، في هذا الوقت العصيب".

واعتبرت انه "الآن أكثر من أي وقت مضى، تكتسب الوحدة والتضامن أهمية قصوى، ومعًا يمكننا تعزيز جهودنا المشتركة لإعادة البناء والتعافي والمطالبة بالعدالة".