الإعصار "هيلين" يضرب فلوريدا

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل الإعصار "هيلين" إلى منطقة بيج بيند في ولاية فلوريدا الأميركية، في وقت متأخر من يوم أمس "الخميس"، وهو واحد من أقوى العواصف التي اجتاحت الولاية، مما أثار مخاوف من حدوث وفيات وأضرار واسعة النطاق وسيول أسوأ من فيضان شديد سبق وصوله.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن "هيلين" ضرب فلوريدا مصحوباً برياح بلغت سرعتها نحو 209 كيلومترات في الساعة، مما يجعله عاصفة قوية من الفئة الرابعة.

وقبل وصولها إلى اليابسة، أغرقت العاصفة ساحل الخليج وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن مليون عميل على الأقل في الولاية.

وناشد المسؤولون السكان في مسار العاصفة الامتثال لأوامر الإخلاء الإلزامي محذرين من ظروف مهددة للحياة.

وهطلت أمطار غزيرة على أجزاء من ساحل فلوريدا وضربت بالفعل جورجيا وساوث كارولاينا ووسط وغرب نورث كارولاينا ومناطق في تنيسي.

وقال رون دي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا أمس، إن الإعصار تسبب بالفعل في وفاة شخص واحد دون ذكر تفاصيل.

وعلقت جميع المطارات في تامبا وتالاهاسي وسانت بطرسبرج أمس الخميس جميع عملياتها.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يظل الإعصار هيلين بكامل قوته في أثناء مروره عبر منطقة ماكون في ولاية جورجيا اليوم الجمعة، وقد يصل منسوب مياه الأمطار إلى 30.5 سنتيمتر أو أكثر.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار هيلين بشكل أبطأ فوق وادي تنيسي بعد وصوله إلى ساحل فلوريدا يومي الجمعة والسبت، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

وصدرت أوامر بإخلاء عدد من المناطق على طول ساحل الخليج الأميركي في فلوريدا مثل مقاطعتي ساراسوتا وشارلوت.

وقلصت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج عملياتها وأخلت بعض مواقع الإنتاج.