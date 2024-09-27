الحوثيون: قصفنا يافا بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن "الجماعة استهدفت هدفًا في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2، وهدفًا حيويًا في منطقة عسقلان بطائرة مسيرة من نوع يافا".

وأشار في بيان: "حققت العمليتان أهدافهما بنجاح"، وكانت الجماعة قد ذكرت في بيان سابق، أنها نفذت عملية عسكرية في عمق إسرائيل.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن "الجماعة ستنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارًا لدماء أخواننا في فلسطين و لبنان، ولن تتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك على لبنان".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن بعد سماع دوي صفارات الإنذار وانفجارات.