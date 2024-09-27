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الأب مات ونجا الطفلان.. مصرع وإصابة 3 من أسرة واحدة في حادث ببني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، وأصيب ابنه وابنته في تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي في نطاق مركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، أمام قرية قمن العروس في نطاق مركز الواسطى.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمود كامل سيد، 48 عامًا، وإصابة نجله "أحمد"، 4 أعوام، جرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف بالمخ، وابنته "فدوة" 5 أعوام، سحجات وكدمات.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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