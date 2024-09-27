نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي، تأكيده انه "لم نقدم دعما عملياتيا خلال العمليات الإسرائيلية الحالية ضد حزب الله"، لافتا الى انه "لم نوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤول أميركي: لم نقدم دعما عملياتيا خلال العمليات الإسرائيلية الحالية ضد حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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