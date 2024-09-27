المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استكملنا تجنيد لواءي احتياط لمهام عملياتية في الجبهة الشمالية

أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الى أننا "استكملنا تجنيد لواءي احتياط لمهام عملياتية في الجبهة الشمالية".

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وآطلاق حزب الله للصواريخ وتوسيع دائرة استدافاته ضد إسرائيل، أعلن البيت أمس الأبيض أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يعقدون محادثات بشأن لبنان في نيويورك.

واشار البيت الأبيض حول الحرب الإسرائيلية على لبنان، الى "اننا لا نعتقد أن الحرب الشاملة هي الحل". ولفت الى ان "النداء لوقف إطلاق النار في لبنان أطلق بالتنسيق مع إسرائيل".

ومع التهديدات الإسرائيلية بتوسيع العدوان ليشمل عملية برية في لبنان، سبق وأكد حزب الله أنه على جاهزية كاملة في حال فرضت الحرب الشاملة.