تعاونية موظفي الدولة أعلنت عن تعديل تعريفات بعض الأعمال الطبية والمخبرية

أعلنت تعاونية موظفي الدولة، أنه "بناءً على قرار المدير العام لتعاونية موظفي الدولة رقم ۲/۳۷۰۰ ، تاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٧، واستمراراً لجهود التعاونية في تحسين تقديماتها للمستفيدين منها، وتخفيفاً عن كاهلهم في هذه الظروف الصعبة،
وبعد إجراء الدراسات المالية اللازمة سيتم وقف العمل بالتعاميم السابقة ذات الصلة التي تخالف مضمون هذا التعميم".
كذلك أعلنت عن "زيادة تعرفة الأعمال الطبية المعتمدة للفحوصات المخبرية الصور الشعاعية والصوتية والمغناطيسية، أتعاب الأطباء وتعرفات علاجات الأسنان وتغطية قيمة الأدوية وفق جداول جديدة تصدر عن التعاونية لكل منها، بمعدل وسطي قدره 75% من قيمتها في ٢٠٢٤/٦/١"، لافتةً الى أنه "يُعمل بهذا التعميم إبتداءً من الأول من شهر تشرين الأول العام ٢٠٢٤".
وطلبت من "المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات كافة الإلتزام بتطبيق هذه التعرفات، وعدم تقاضي أية فروقات إضافية من مرضى التعاونية".
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