غرق 46 شخصًا خلال مهرجان في الهند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي 46 شخصًا على الأقل مصرعهم غرقًا، بينهم 37 طفلًا، أثناء استحمامهم في الأنهار والبحيرات خلال مهرجان “جيتيا” في ولاية بيهار الهندية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المسطحات المائية في الولاية فاضت بعد هطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى ظروف خطيرة خلال المهرجان، الذي يتضمن طقوس الاستحمام. وتم الإبلاغ عن الوفيات في مناطق متعددة، بما في ذلك أورنجاباد، وساران، وروهتاس، وغرب شامباران.

وأعرب رئيس وزراء ولاية بيهار، نيتيش كومار، عن تعازيه، وأعلن عن تعويضات قدرها 400 ألف روبية هندية (4800 دولار) لأسرة كل ضحية.

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