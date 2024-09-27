اليونيسف تندد بمقتل أطفال في الغارات الإسرائيلية في لبنان "بمعدل مخيف"

نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بتصاعد حدة المواجهات هذا الأسبوع بين إسرائيل وحزب الله، مؤكدة أن الغارات على لبنان تتسبب بمقتل أطفال "بمعدل مخيف".

واوضح ممثل الوكالة الأممية في لبنان إدوارد بيجبيدر في بيان، إن "الهجمات على لبنان تُوقع الأطفال بين قتلى وجرحى بمعدل مخيف".

وذكرت اليونيسف أن "المتوسط اليومي لعدد الأطفال الذين قتلوا في لبنان بلغ هذا الأسبوع أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قُتلوا يوميا خلال نزاع عام 2006 المدمِّر".

وقال بيجبيدر، "انتقل الوضع في لبنان، الذي يتأرجح بالفعل على حافة الهاوية، من أزمة إلى كارثة"، مشددا على أنه "يجب أن تتوقف معاناة الأطفال".