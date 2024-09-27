افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الطيران الحربي الاسرائيلي تفذ منذ بعض الوقت اربع غارات على الحدود اللبنانية السورية في مطربة الهرمل. كما اشار الى غارة على بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية.
ولفت مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الغارات الجوية التي شنّتها الطائرات الحربية المعادية في الساعة الاخيرة إستهدفت البلدات: عنقون، مجدلزون، دير قانون، زبقين، قبريخا ويارون"، مشيرا الى سقوط عدد من الاصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الاسرائيلي نفذ اربع غارات على الحدود اللبنانية السورية في مطربة الهرمل والقصر وسلسلة غارات في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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