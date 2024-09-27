النشرة: الطيران الاسرائيلي نفذ اربع غارات على الحدود اللبنانية السورية في مطربة الهرمل والقصر وسلسلة غارات في الجنوب

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الطيران الحربي الاسرائيلي تفذ منذ بعض الوقت اربع غارات على الحدود اللبنانية السورية في مطربة الهرمل. كما اشار الى غارة على بلدة القصر عند الحدود اللبنانية السورية.

ولفت مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الغارات الجوية التي شنّتها الطائرات الحربية المعادية في الساعة الاخيرة إستهدفت البلدات: عنقون، مجدلزون، دير قانون، زبقين، قبريخا ويارون"، مشيرا الى سقوط عدد من الاصابات.