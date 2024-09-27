متحدث جيش الاحتلال: نواصل استهداف أهداف تهدد أمن إسرائيل في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن القوات الإسرائيلية مستمرة في استهداف مواقع وصفها بـ "الإرهابية" في لبنان، وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية لحماية مواطني إسرائيل من التهديدات المتزايدة ، وأكد أن الجيش قصف المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف المتحدث أن الجيش نفذ "ضربة دقيقة" على المقر الرئيسي لقيادة حزب الله، مشيراً إلى أن هذه العملية جاءت ضمن حملة أوسع تستهدف البنية التحتية العسكرية للحزب. "لقد تم استهداف المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية بشكل مباشر،" حسب تصريحاته، موضحاً أن الضربات تأتي رداً على الهجمات المستمرة من قبل حزب الله على الأراضي الإسرائيلية.

الضاحية الجنوبية تعتبر معقلاً أساسياً لحزب الله، وتعد هذه العملية واحدة من أعنف الضربات التي تنفذها إسرائيل ضد مواقع الحزب في بيروت. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث يشن حزب الله هجمات صاروخية متواصلة على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية.

من جهة أخرى، حذرت عدة أطراف دولية من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة بين الطرفين، خصوصاً في ظل عدم وجود مؤشرات على تهدئة الأوضاع قريباً.

نتنياهو يغادر إحاطة صحفية في نيويورك بشكل عاجل بسبب الأحداث في الضاحية الجنوبية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر إلى مغادرة إحاطة صحفية بشكل عاجل في نيويورك، مساء اليوم، بسبب التطورات المتسارعة في الضاحية الجنوبية بلبنان.

وكان نتنياهو يعقد لقاءً مع الصحفيين في إطار زيارته الحالية للأمم المتحدة، حين تلقى معلومات عاجلة عن التصعيد العسكري المتعلق بالضاحية الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب الله. وعلى الفور، غادر نتنياهو الاجتماع للتعامل مع الأزمة الأمنية الجديدة.

الضاحية الجنوبية، التي تعتبر منطقة نفوذ لحزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت، تشهد تصاعداً في التوترات على خلفية الاشتباكات المستمرة بين إسرائيل وحزب الله منذ عدة أسابيع. وقد كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية على مواقع حزب الله في تلك المنطقة، رداً على الهجمات الصاروخية التي ينفذها الحزب.

العديد من المراقبين يتوقعون أن تتصاعد الأوضاع بين الطرفين في الأيام المقبلة، ما يثير المخاوف من اندلاع صراع واسع النطاق بين إسرائيل وحزب الله، خاصة في ظل التصريحات المتكررة من قادة الطرفين عن الاستعداد للمواجهة.

إلى ذلك، أشارت بعض التقارير إلى أن نتنياهو قد تلقى تحذيرات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بضرورة التعامل الفوري مع الأوضاع في الضاحية الجنوبية، وسط تصعيد مستمر في المنطقة الشمالية لإسرائيل.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، التي تواجه ضغوطاً دولية كبيرة لتهدئة الأوضاع وتجنب اندلاع صراع إقليمي أوسع.