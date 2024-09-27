إسماعيلي 2010 يفوز على الإنتاج الحربي بخماسية نظيفة في دوري الناشئين



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - الخليج 365:

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2010، على نظيره الإنتاج الحربي، بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة، على ملعب الأخير بالقاهرة، في ثاني جولات دوري الجمهورية للناشئين.

أحرز الأهداف: محمد عطا هدفين ويوسف محمد محسن أبو جريشة وأحمد عبد المجيد ويوسف محمود بواقع هدف لكل منهم، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في مسيرته ببطولة الناشئين.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من: أحمد محمد في حراسة المرمى، ومحمد عطا وياسين محمد ومعاذ أيمن كمال (إبراهيم الوكيل) وأحمد عبد المجيد في خط الدفاع، ويوسف محمود ويوسف حسن وعمر صبري (محمد مبارك) ومحمد مصطفى (محمد نادر) في خط الوسط، ويوسف محمد أبو جريشة (مصطفى الكردي) وعبد الرحمن فرحات (خالد هاني) في خط الهجوم.

يقود الفريق فنيا جهازا مكونا من حمام إبراهيم مديرا فنيا، ومودي سعد الله مدربا عاما، وإيهاب كمال مدربا لحراس المرمى، ومحمد عادل مسئولا للعلاج الطبيعي، وعبد الرحمن شيتوس مخطط أحمال الفريق، ومحمد إبراهيم إداري الفريق.