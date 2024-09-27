حدث في 8 ساعات| موعد تطبيق قانون البناء 2008.. واسترداد مستحقات بحارة مصريين بالسعودية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أمطار وحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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"الزراعة" تنشر رسائل الإنذار المبكر لتوعية المزارعين لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز معلومات التغيرات المناخية، التابع لمركز البحوث الزراعية، رسائل وتوصيات الإنذار المبكر لتوعية وإرشاد المزارعين بالمعاملات الزراعية المناسبة، لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر الحالي.

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من العاصمة الإدارية.. مصر تشارك العالم الاحتفال بيوم القلب العالمي

احتفلت الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمناسبة انطلاق فعاليات اليوم العالمي للقلب، تحت رعاية 3 وزارات؛ وهي: "الصحة"، و"الشباب والرياضة"، و"الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية".

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بعد إلغاء الاشتراطات البنائية 2021.. موعد تطبيق قانون البناء 2008

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.

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انتصارات أكتوبر.. "الأوقاف": "وما النصر إلا من عند الله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع خطبة الجمعة المقبلة، الأولى من شهر أكتوبر، بعنوان "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ"، بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر.

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وزيرة البيئة: مصر تحرص على توحيد جهود القارة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ خلال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بمفوضية الإتحاد الأفريقي، وممثلى دول نامبيا وتشاد وكينيا، وممثلين عن فرنسا والاتحاد الأوروبي.

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31 مليون جنيه.. استرداد مستحقات بحارة مصريين بالسعودية

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بمدينة الرياض وبالتنسيق مع القنصلية المصرية هناك، في إعادة مئات الآلاف من الدولارات مستحقات بحارة مصريين كانوا يعملون على متن سفن بمواني التنقيب

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"الصحة" تستعرض أمام "الأمم المتحدة" جهود مقاومة مضادات الميكروبات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن جهودها في مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك خلال كلمة جمهورية مصر العربية في الحدث عالي المستوى الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، والمقامة بنيويورك، حيث كان الحدث الرئيسي لهذه الدورة "مقاومة مضادات الميكروبات".

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الأهلي أم الزمالك؟.. ليلى عبداللطيف تكشف توقعاتها لبطل السوبر الإفريقي – فيديو

كشفت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها بخصوص نتيجة مباراة السوبر الإفريقي

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