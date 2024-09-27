إسرائيل تقصف الضاحية بقنابل زنة 2000 طن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باستخدام قنابل تزن 2000 طن خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مراسل الجزيرة أن 4 مبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت دمرت كليا وسويت تماما بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة، مشددا على أن الدمار كبير جدا.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت، قالت إن الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية هو اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غادر بشكل عاجل إحاطة للصحفيين بنيويورك على خلفية الأحداث في الضاحية الجنوبية.