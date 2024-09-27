القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يحقق في ما إذا كان السيد نصر الله موجودا فعلا في الموقع المستهدف بالقصف

اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى ان الجيش الاسرائيلي يحقق في ما إذا كان امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله موجودا فعلا في الموقع المستهدف بالقصف على الضاحية الجنوبية.
واوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، بان المؤشرات الأولية غير كافية لتأكيد أو نفي مقتل السيد نصر الله في القصف.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع، بانه أبلغنا الولايات المتحدة بالهجوم على الضاحية قبل وقت قصير من تنفيذه.
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