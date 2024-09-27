دمّرت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ستة أبنية تماما، على ما أفاد مصدر مقرب من حزب الله، في هجمات تعد الأعنف على معقل حزب الله منذ الحرب التي خاضها والدولة العبرية صيف 2006.
واوضح المصدر من دون الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس"، "ستة أبنية سُوّيت تماما بالأرض"، بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف "المقر الرئيسي" للحزب في الضاحية الجنوبية. وتردّد دويّ الانفجارات الضخمة في أرجاء العاصمة ومحيطها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من حزب الله لـ "ا ف ب": 6 أبنية سويت بالأرض جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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