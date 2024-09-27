الدفاع المدني يعمل على اخماد النيران التي اندلعت في الضاحية واخلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء

يعمل عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، على "اخماد النيران التي اندلعت في ضاحية بيروت الجنوبية واخلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء في الموقع الذي تعرض لغارات إسرائيلية".

وفي سيلق منفصل، استهدفت غارة إسرائيلية أحد المباني في بلدة كفرصير بجوار مركز الدفاع المدني ما أسفر عن تعرض ستة من عناصر الدفاع المدني (من عديد مركز كفرصير) لإصابات متفرقة نقلوا على أثرها الى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وفي هذه الاثناء، يعمل العناصر على تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في المبنى الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية في كفرصير لإخلاء المصابين والعثور على المفقودين تحت الانقاض.