اشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر، الى انه ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله داخل مقر القيادة المركزي لحزب الله عند القصف في الضاحية الجنوبية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير، بان إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأميركية بعملية قصف الضاحية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان السيد نصر الله داخل مقر القيادة المركزي عند القصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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